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إيران تعتبر أن "لا أساس" للاتهامات الألبانية بشنها هجمات إلكترونية

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إيران تعتبر أن
AP
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رفضت إيران المزاعم الألبانية بأنها شنت هجوما سيبرانيا ضد الحكومة، ووصفت هذه الاتهامات بأن "لا أساس لها من الصحة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار ألبانيا قطع العلاقات السياسية مع بلادنا بناء على مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، هو تصرف غير مدروس وقصير النظر في العلاقات الدولية".

وأعلن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما إن تيرانا "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري، بسبب شنها هجوما إلكترونيا في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية"، لافتا إلى أن "تحقيقا معمقا قدم لنا دليلا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبرتها ورعتها" طهران.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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