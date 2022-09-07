أعلنت السلطات في ألبانيا، اليوم الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بهجوم إلكتروني، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

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وفي بيان له، قال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما إن تيرانا "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري".

وأشار راما إلى هجوم إلكتروني وقع في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية، لافتا إلى أن "تحقيقا معمّقا قدم لنا دليلا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبرتها ورعتها" طهران.

المصدر: RT