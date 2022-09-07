 
مباشر

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 74

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 74
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr8h

ارتفع عدد الضحايا في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، إلى 74 قتيلا ولا يزال 26 في عداد المفقودين. إذ ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة يوم الاثنين

وفي منطقة جانزي، التبت ذاتية الحكم ، لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 170 آخرون. وفي مدينة يان قتل 34 شخصا وأصيب 89 آخرون.

ولا تزال عمليات البحث معقدة بسبب الأمطار الغزيرة مع احتمال حدوث تدفقات طينية وانهيارات أرضية.

وتم إرسال الأفراد العسكريين بجيش التحرير الشعبي لمساعدة رجال الإنقاذ، ويشرف على جميع أعمال البحث والإنقاذ والانتعاش من قبل مجموعة عمل تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. ويتم نقل المساعدات المادية على وجه السرعة إلى منطقة الكارثة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا