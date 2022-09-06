اليونان: لدينا القوة الكافية للدفاع عن وطننا ضد تهديدات تركيا

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن لدى بلاده قوة كافية للدفاع عن وحدة أراضيها من التهديدات التركية.

ورد ديندياس خلال تصريح مشترك مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على سؤال حول تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد أثينا، حين قال إن تركيا قد تأتي في أي لحظة دون سابق إنذار.

وقال إنه لم يطلع على التصريحات الأخيرة للرئيس أردوغان، لكنه سيدرس النص بأكمله لاحقا.

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ووفقا له، فإنه من الواضح أن "الجانب التركي قد أطلق الكثير من التصريحات المشينة وغير المقبولة في الأيام الأخيرة".

وشدد وزير الخارجية على أن "الإشارة ذاتها إلى احتلال الجزر اليونانية هي مؤشر على مستوى الإعلانات التركية".

وأضاف: "يجب أن أقول إن اليونان تدعو دائما وتتصرف على أساس القانون الدولي والقانون البحري الدولي، ومع ذلك، فإنني أنصح أي شخص يحلم بالهجمات والفتوحات أن يفكر ثلاث أو أربع مرات. لدينا القوة الكافية للدفاع عن وطننا، والاستقلال الوطني وسلامة أراضينا ونحن مقتنعون تماما بتحالفاتنا ومواقف شركائنا".

ووفقا له، فإن "الاتحاد الأوروبي قد أثبت بالفعل في حالة أوكرانيا أن التهديدات والغزوات التي تتجاوز القانون الدولي تخلق وحدة غير مسبوقة".

المصدر: تاس