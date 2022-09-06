نيبينزيا: إصدار التأشيرات الأمريكية لوفود الدول الأجنبية في الأمم المتحدة مسؤولية واشنطن

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن إصدار التأشيرات الأمريكية لوفود الدول الأجنبية في الأمم المتحدة مسؤولية دولية لواشنطن.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نود أن نلفت أن جهودنا لدعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام واجهت معارضة من الولايات المتحدة. حيث انعقدت قمة الأمم المتحدة الثالثة لرؤساء الشرطة الأسبوع الماضي، والتي كان من المفترض أن يشارك فيها وفد من وزارة الداخلية الروسية برئاسة الوزير فلاديمير كولوكولتسيف، ولكن بسبب إجراءات الجانب الأمريكي، لم يشارك الوفد الروسي في القمة. حيث أنه لم يتم إصدار تأشيرات للمندوبين".

وأضاف: "هذا انتهاك صارخ آخر من قبل الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، نود أن نعيد التأكيد على أن توفير التأشيرات لأعضاء الوفود هو التزام قانوني دولي للولايات المتحدة، وليس امتيازا".

المصدر: تاس