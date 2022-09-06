 
مباشر

موسكو تطالب واشنطن الإسراع بإصدار تأشيرات الدبلوماسيين الروس لحضور اجتماعات الجمعية العامة

أخبار العالم

موسكو تطالب واشنطن الإسراع بإصدار تأشيرات الدبلوماسيين الروس لحضور اجتماعات الجمعية العامة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr53

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يوم الثلاثاء إن موسكو تطالب واشنطن الإسراع بإصدار التأشيرات لأعضاء وفدها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر ريابكوف أنه لسوء الحظ، لم يتم حل القضية بعد. ونطالب الجانب الأمريكي بالتعجيل بإصدار التأشيرات للمندوبين.

إقرأ المزيد
ممثل روسيا في الأمم المتحدة: واشنطن لم تمنح أعضاء الوفد الروسي تأشيرات دخول لحضور الجمعية العامة
ممثل روسيا في الأمم المتحدة: واشنطن لم تمنح أعضاء الوفد الروسي تأشيرات دخول لحضور الجمعية العامة

وأضاف أن الجانب الروسي الذي ينوي المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قدم وثائقه مسبقا للحصول على التأشيرات الأمريكية، وليس لدى واشنطن سبب "لتأخيرات لا نهاية لها" في هذا الإجراء.

وتابع: "لقد قدمنا ​​جميع طلبات التأشيرة مقدما، وبشكل مبكر، وفي رأينا، لا توجد أسباب تفسر هذه المماطلة التي لا نهاية لها".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني أكد ريابكوف أن "القضية لم تنته بعد وما زالت هناك بعض الجوانب التي لم يتم حلها بالكامل".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا