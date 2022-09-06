اسكتلندا تعلن تجميد الإيجارات في خطوة لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، عن تجميد إيجار العقارات العامة والخاصة كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الفواتير وأزمة تكاليف المعيشة.

وقالت ستيرجن إن تكلفة المعيشة هي "حالة طوارئ إنسانية" يمكن أن تودي بحياة الناس، مبينة أن الحكومة ستقوم بطرح تشريع طارئ يحظر عمليات الإخلاء خلال فصل الشتاء وتجميد الإيجارات حتى الربيع.

كما أن هناك أيضا خططا لتجميد أسعار القطارات وزيادة مدفوعات الأطفال الاسكتلندية إلى 25 جنيها إسترلينيا (28.84 دولارا أمريكيا) في الأسبوع اعتبارا من نوفمبر.

كما كتبت ستورجيون إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، تطلب منها عقد اجتماع للقادة السياسيين الأربعة في الدولة للتركيز على مساعدة الأسر.

المصدر: BBC