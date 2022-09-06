 
مباشر

وزيرة خارجية النمسا سابقا: واشنطن صُدمت من زرع العلم الروسي في قاع القطب الشمالي

أخبار العالم

وزيرة خارجية النمسا سابقا: واشنطن صُدمت من زرع العلم الروسي في قاع القطب الشمالي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr12

صرّحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، التي حضرت للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن الولايات المتحدة صُدمت عقب اتفاقية الجرف القاري في القطب الشمالي.

إقرأ المزيد
وزيرة خارجية النمسا سابقا تكشف لماذا غادرت بلادها واختارت العيش في لبنان
وزيرة خارجية النمسا سابقا تكشف لماذا غادرت بلادها واختارت العيش في لبنان

وذكّرت كنيسل كيف أرسلت الحكومة الروسية في عام 2006 غواصة صغيرة إلى القطب الشمالي وزرعت علما هناك. وبالتزامن مع عقد اتفاقية الجرف القاري.

يشار إلى أن البعثة القطبية الروسية، كانت وصلت لأول مرة في أغسطس 2007، إلى قاع المحيط المتجمد الشمالي إلى عمق 4302 مترا بواسطة غواصتين أبحاث متخصصتين "مير – "1 و"مير- 2"، وزرعت تخليدا لهذا الحدث التاريخي، علم روسيا في قاع القطب.

وزيرة خارجية النمسا سابقا: واشنطن صُدمت من زرع العلم الروسي في قاع القطب الشمالي

المصدر: iz.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا