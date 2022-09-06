وزيرة خارجية النمسا سابقا: واشنطن صُدمت من زرع العلم الروسي في قاع القطب الشمالي

صرّحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، التي حضرت للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن الولايات المتحدة صُدمت عقب اتفاقية الجرف القاري في القطب الشمالي.

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وذكّرت كنيسل كيف أرسلت الحكومة الروسية في عام 2006 غواصة صغيرة إلى القطب الشمالي وزرعت علما هناك. وبالتزامن مع عقد اتفاقية الجرف القاري.

يشار إلى أن البعثة القطبية الروسية، كانت وصلت لأول مرة في أغسطس 2007، إلى قاع المحيط المتجمد الشمالي إلى عمق 4302 مترا بواسطة غواصتين أبحاث متخصصتين "مير – "1 و"مير- 2"، وزرعت تخليدا لهذا الحدث التاريخي، علم روسيا في قاع القطب.

المصدر: iz.ru