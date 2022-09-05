روسيا توقف اتفاق تيسير الزيارات مع اليابان

أنهت الحكومة الروسية اليوم الاثنين، العمل باتفاقية تيسير الزيارات إلى جزر كوناشير وإيتوروب وجزر كوريل الصغرى مع اليابان، بناء على أمر من مجلس الوزراء.

وذكر البيان الذي تم نشره اليوم الاثنين، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، "وفقا للمادة 37 من القانون الفيدرالي" بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية"، تم على شكل رسائل متبادلة بين وزير خارجية روسيا الاتحادية ووزير خارجية اليابان، إنهاء الاتفاقية بشأن إجراء الرحلات المتبادلة بتاريخ 14 أكتوبر 1991، والاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة اليابان بشأن تنظيم زيارة ميسرة إلى جزر كوناشير وإيتوروب وجزر كوريل الصغرى في مقاطعة سخالين، للمواطنين اليابانيين المقيمين السابقين في الجزر وأفراد أسرهم بتاريخ 2 سبتمبر 1999".

المصدر: نوفوستي