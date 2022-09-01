سفن حربية روسية تنتشر في بحر اليابان تمهيدا للتدريبات

بدأت سفن حربية روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ انتشارها في البحر تمهيدا لمناورات "فوستوك 2022".

وفي إطار التدريبات ستقوم السفن بإطلاق الصواريخ والمدفعية على الأهداف السطحية والجوية وستنفذ إجراءات لصد الهجوم الجوي والبحث عن غواصات العدو وتدميرها.

وفي مياه بحر اليابان ستدرب وحدات قوات أسطول المحيط الهادئ والقوات البحرية الصينية على اتخاذ إجراءات مشتركة للدفاع عن الممرات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري ومساعدة القوات البرية في اتجاه بريمورسكي.

كما ستتدرب قوات الأسطول على تنفيذ مهام تهدف إلى هزيمة مجموعات سفن وقوات الهجوم البرمائي التابعة للعدو في منطقة الشرق الأقصى وبالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا بإطلاق الصواريخ والمدفعية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية