الاتحاد الأوروبي "قلق" من تصريحات أردوغان "العدائية" ضد اليونان

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" إزاء ما وصفها بـ "التصريحات العدائية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أثينا بشأن الجزر اليونانية القريبة من بلاده.

جاء ذلك تعليقا على تهديدات أردوغان لليونان بأنها ستدفع "ثمنا باهظا"، بعدما اتهمها بانتهاك المجال الجوي التركي و"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "تلك التصريحات العدائية من قبل القيادة السياسية التركية ضد اليونان والشعب اليوناني تثير قلقا بالغا".

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ودعا المسؤول الأوروبي إلى ضرورة "معالجة أي قضايا عالقة بشكل سلمي"، قائلا: "ننتظر من تركيا الامتناع عن التصعيد الكلامي والالتزام بتحسين علاقات حسن الجوار".

وأشار إلى أن "اليونان دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويجب احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكان أردوغان خاطب المسؤولين اليونانيين قائلا إن "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يلزمنا. وحين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل"، وهي عبارة غالبا ما كان يستخدمها لإطلاق عملية في سوريا.

وتتهم أثينا الطائرات التركية بالتحليق فوق الجزر اليونانية القريبة من الحدود التركية، فيما يؤدي الخلاف بين الجارتين إلى تسيير دوريات متكررة.

المصدر: "أ ف ب"