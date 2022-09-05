الجيش الإسرائيلي: احتمال كبير أن يكون مقاتل في الجيش أطلق النار على أبو عاقلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "وجود احتمال كبير أن يكون مقاتل في الجيش الإسرائيلي، هو من أطلق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "المحكمة العسكرية رفضت فتح دعوى لعدم وجود أدلة جنائية كافية"، كاشفا أن "7 رصاصات أطلقت من اسلحة الجيش الاسرائيلي بعد سقوط شيرين على الارض".

وأعلن أن "هناك احتمالا كبيرا أن تكون القوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة قد أطلقت الرصاصة القاتلة ولكن ان حدث ذلك فهو بالخطأ"، مبينا أن "الجنود لم يشخصوا شيرين كصحفية".

وأضاف: "المنطقة التي كانت تتواجد بها الصحفية شيرين لم تكن مكشوفة تماما أمام القوات المتواجدة في المركبات العسكرية التي أغلقت الشارع من المنتصف"، مشيرا إلى "أننا تسلمنا الرصاصة وبتحقيق مشترك مع الجانب الأمريكي الذي أحضرها من رام الله لم نستطع مطابقتها أو التعرف على مصدرها لأنها كانت متضررة".

المصدر: RT