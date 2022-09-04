مصادر: إسرائيل ستنشر نتائج التحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أفادت مصادر إعلامية مختلفة بأن إسرائيل تنوي نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المصادر فإن ذلك يأتي بعد ضغوطات مارستها الإدارة الأمريكية وأيضا بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدني باربرا ليف إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخير.

ومن المتوقع أن ينهي الجيش الإسرائيلي "تحقيقه العملياتي" بمقتل شيرين أبو عاقلة وأن يقوم بنشر النتائج النهائية للتحقيق.

وفي شهر يوليو الماضي قالت الولايات المتحدة إن الجيش الإسرائيلي مسؤول على الأرجح عن مقتل شيرين، لكنها لم تقتل إن ذلك جرى عمدا. في حين أعلن الجانب الفلسطيني نهاية مايو أن تحقيقه يظهر بأن الصحافية أطلق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي "بصورة متعمدة".

وقتلت الصحافية الفلسطينية والتي تحمل الجنسية الأمريكية والبالغة من العمر 51 عاما في 11 مايو الماضي في مخيم جنين في الضفة الغربية، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في المكان.

المصدر: تلفزيون i24 الإسرائيلي