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موسكو تعلق على تسلم تراس الحكومة البريطانية

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موسكو تعلق على تسلم تراس الحكومة البريطانية
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علق مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية سيرغي بيلييف على ترؤس ليز تراس رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون ونهج العلاقة بين البلدين.

وقال بيلييف إن موسكو تتوقع أن تواصل رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس المسار المدمر في نهج علاقاتها مع روسيا

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وأشار إلى أن موسكو "لم تتصرف قط كمبادر لوقف الحوار مع بريطانيا".

وشدد بيليف على أنه "في كل مرة هناك استفزاز بريطاني جديد مصحوب باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب وفي كل مرة كنا ندعو الجانب البريطاني للتعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ساهم في تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني.

وفازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون.

المصدر: نوفوستي

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