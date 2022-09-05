إعلام عبري: "قراصنة إيرانيون" ينشرون صورا ووثائق جديدة لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي

أفاد الإعلام العبري بأن " قراصنة إيرانيين" نشروا صورا منسوبة إلى رئيس جهاز الموساد، ديفيد برينع، قبل رحلته إلى واشنطن لإجراء سلسلة من الاجتماعات حول الاتفاق النووي الإيراني.

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وقال موقع "واينت" إن "الصور التقطت قبل تعيين برينع في منصب رئيس جهاز المخابرات"، حيث "نشرت مجموعة القراصنة صورة سلفي له التقطت على ما يبدو عام 2016، خلال بطولة الجودو الأوروبية للشباب، التي أجريت في تل أبيب"، إذ أنه "إلى جانب صورة السلفي، كتب مجموعة القراصنة في قناتهم في "تليغرام، في إشارة إلى نشر مواد إضافية لاحقا: ددي، هل أنت جاهز للنصيحة التالية؟"

وبحسب الإعلام العبري، فقد نشرت المجموعة أيضا "نتائج فحص طبي أجراه برينع عام 2018، وتظهر الفحوصات مراجعة طبية مفصلة، إلى جانب اختبار للقلب خلال بذل مجهود، مع فحص حاستي السمع والبصر، وصورة تظهر نتائج فحوصات الدم على ما يبدو أجراها برينع".

وفي الأسبوع الماضي، كشفت تقارير إسرائيلية عن اختراق هاتف رئيس جهاز الموساد ديفيد برينع من قبل قراصنة، "مرتبطين بإيران"، حيث ذكر موقع "والا"، أن قراصنة يبدو أنهم مرتبطون بإيران اخترقوا هاتف رئيس الموساد برينع، ونشروا صورا لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميا.

المصدر: "I24"