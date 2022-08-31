أرسلوا له نصائح طبية.. قراصنة يخترقون هاتف رئيس الموساد وينشرون صورا لأسنانه (صور)

كشفت تقارير إسرائيلية يوم الثلاثاء عن اختراق هاتف رئيس جهاز الموساد ديفيد برينع من قبل قراصنة، "مرتبطين بإيران".

وذكر موقع "والا"، أن قراصنة يبدو أنهم مرتبطون بإيران اخترقوا هاتف رئيس الموساد برينع، ونشروا صورا لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميا.

وقال الموقع إن مجموعة القراصنة يطلقون على أنفسهم "الأيدي المفتوحة"، نشروا الملف الطبي الخاص برئيس الموساد برينع.

ووفق الموقع العبري، بعد وقت من نشر صور أسنان رئيس الموساد، أرفقت المجموعة بعض النصائح له للحفاظ على نمط حياة صحي.

كما كتبت المجموعة على صور رئيس الموساد الإسرائيلي التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "نظف أسنانك بانتظام مرتين في اليوم".

👇First recommendation

Brush your teeth....

צחצח שיניים באופן קבוע פעמיים ביום!#BrushYourTeethdady

تصاویری دقیق تر از دندان های خراب شده

داوید بارنئا، رئیس موساد ...😁

صور للأسنان ديفيد بارنيا رئيس الموساد... pic.twitter.com/PkyWZFhJpi — Mohamad Ali (@mohamadimali) August 30, 2022

وهذه المرة الثانية التي تخترق المجموعة ذاتها من القراصنة ملفات خاصة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، خلال أشهر قليلة.

ففي مارس الماضي، نشرت ذات المجموعة بيانات شخصية له، تضمنت استمارة ضريبية يعود تاريخها إلى العام 2022، كما تضمنت معلومات عن راتبه، ومدخراته، ومعاشه التقاعدي.

كما نشرت المجموعة سابقا صورا ومعلومات شخصية عن برنيع، الذي يترأس جهاز الموساد الإسرائيلي، منذ الأول من يونيو العام الماضي.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بثت المجموعة مقطعا مصورا يتضمن صورا شخصية لرئيس الموساد، وتذاكر طيران، ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته، وصورة عبر الأقمار الاصطناعية لمنزله الخاص الواقع وسط إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام عبرية