الشرطة الكندية: مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان

قتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون الأحد في هجمات طعن في منطقتين نائيتين في كندا حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في ثلاث مقاطعات بحثا عن شخصين مشتبه بهما.

وقالت روندا بلاكمور مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية في مؤتمر صحافي "رصدنا وجود عشرة قتلى في 13 موقعا في منطقتي جيمس سميث كري نيشن وولدون في ساسكاتشوان".

وأضافت أن "عددا من الضحايا الآخرين جرحوا بينهم 15 نقلوا حتى الآن الى مستشفيات مختلفة".

ولم تعط الشرطة تفاصيل إضافية عن حوادث الطعن وملابساتها والظروف المحيطة بها.

يتبع...