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بوتين يتوجه إلى الشرق الأقصى الروسي لحضور عدة فعاليات

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بوتين يتوجه إلى الشرق الأقصى الروسي لحضور عدة فعاليات
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يبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رحلته إلى الشرق الأقصى الروسي بالتوجه إلى كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب، ويعقد اجتماعا حول تنمية المنطقة.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين:"سيذهب الرئيس اليوم الأحد أولا إلى كامتشاتكا، سيكون هناك يوم عمل كامل في كامتشاتكا، وسيلتقي بالمشاركين في منتدى الشباب الإيكولوجي لعموم روسيا".

وكان بوتين قد وعد بحضور المنتدى البيئي الأول للشباب في كامتشاتكا في عام 2022 أثناء زيارته لمعرض وكالة المبادرات الاستراتيجية (ASI) في ديسمبر من العام الماضي. 

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كما يعتزم الرئيس زيارة مركز تنمية الطيور الجارحة التابع لمركز كامتشاتكا للصقور، وسيلتقي حاكم المنطقة فلاديمير سولودوف.

بعد زيارة كامتشاتكا، سيتوجه بوتين إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي هناك، كما سيحضر عدة فعاليات أخرى.

وسيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك. 

كما سيزور الرئيس بوتين ويطلع على فعاليات مناورات "فوستوك 22" للقوات المسلحة في السادس من سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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