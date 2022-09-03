صحفي فرنسي: روسيا بفضل العقوبات الغربية تجني 3700 يورو من النفط والغاز كل ثانية

كشف الصحفي الفرنسي فرانسوا لينغل أن عائدات النفط والغاز الروسية مستمرة في النمو بفضل العقوبات الغربية على موسكو وليس على الرغم منها.

وقال لينغل المتخصص في المواضيع الاقتصادية في لقاء على قناة RTL: "روسيا لا تحتاج إلى تمويل، لأنه بعد فرض العقوبات بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا، زادت عائداتها من النفط والغاز بنسبة 40٪".

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وتابع الخبير الاقتصادي: "روسيا تسبح حرفيا في المال. ليس على الرغم من العقوبات التي رفعت الأسعار، ولكن بفضل العقوبات التي رفعت الأسعار، وأطلق العنان للمضاربة في السوق. حجم أقل قليلا وبأسعار أعلى بكثير، مما يعني الكثير من المال".

وأضاف أن العقوبات أدت إلى زيادة التضخم في الغرب وسمحت لروسيا بالاستفادة بينما يضطر مشترو النفط والغاز الغربيون إلى شد أحزمتهم.

وأكد أن "الدول الأوروبية دفعت لبوتين أكثر من 86 مليار يورو منذ 24 فبراير. أي ما يعادل 3700 يورو كل ثانية. لقد تحدثت لمدة دقيقة ونصف، وخلال هذا الوقت ذهب أكثر من 300 ألف يورو من أوروبا إلى روسيا، وهذا لا يشمل الدول الأخرى".

المصدر: نوفوستي