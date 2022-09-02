موفد الأمم المتحدة يتوجه إلى الجزائر للقاء مسؤولين من جبهة البوليساريو

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو أن مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا سيتوجه إلى مدينة تندوف في الجزائر اليوم للقاء مسؤولين في جبهة البوليساريو.

وقالت كانيكو: "في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة" يتوجه المبعوث الأممي "إلى تندوف اليوم للقاء مسؤولين في جبهة البوليساريو".

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وتابعت: "يتطلع المبعوث إلى تعميق المشاورات مع كل الأطراف المعنية في محاولة للتقدم بشكل بناء على المسار السياسي في الصحراء الغربية".

وأكدت وجود زيارات إقليمية أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وزار دي ميستورا الرباط في مطلع يوليو للقاء مسؤولين مغاربة، لكنه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية، متمنيا أن يتمكن من ذلك خلال زيارات مقبلة له في المنطقة.

المصدر: ا ف ب