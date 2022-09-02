سيمنس: ليس لدينا عقد لإصلاح "السيل الشمالي-1"
أعلنت شركة "سيمنس" أنه ليس لديها حاليا عقد لإجراء أعمال إصلاح لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1"، لكن الشركة مستعدة لتنفيذها.
وأكد ممثل الشركة أن "سيمنس" للطاقة أحيطت علما برسالة شركة "غازبروم" بشأن الأعطال وإيقاف تشغيل "السيل الشمالي-1".
واعتبرت "سيمنس" أن النتيجة التي توصلت إليها "غازبروم" ليست سببا لإيقاف تشغيل "السيل الشمالي-1".
وأعلنت شركة "غازبروم" في وقت سابق عن وجود عطل في التوربين الوحيد الذي يعمل في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1"، وتم إيقافه تماما حتى يتم تصحيح الخلل.
وأكدت أنه تم إرسال خطاب بخصوص الأعطال التي تم تحديدها والحاجة إلى إصلاحها، إلى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس كريستيان بروخ.
المصدر: نوفوستي