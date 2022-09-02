ريابكوف: واشنطن لم تتوجه لروسيا بشأن المرتزقة الأمريكيين

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة لم تتوجه إلى روسيا بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يقاتلون في أوكرانيا.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لم تكن هناك مثل هذه الطلبات من الأمريكيين (لإعادة المرتزقة الذين تم أسرهم في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة)".

وأشار إلى أنه "كانت هناك مواقف معينة، تبادلنا أنواعا مختلفة من المعلومات معهم حول مواطنين أمريكيين وأماكن وجودهم".

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في وقت سابق أن جنديين أمريكيين سابقين هما ألكسندر دروك (39 عاما) وآندي وينه (27 عاما) قد أسرا بالقرب من خاركوف.

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض رده على سؤال حول ضمان روسيا بأن المرتزقة الأمريكيين الذين أسرا في أوكرانيا لن يواجها مصير البريطانيين، والمغربي، الذين سبق أن حكمت عليهم محكمة جمهورية دونيتسك بالإعدام: "لا يمكنني ضمان أي شيء، فالأمر يعتمد على التحقيق".

المصدر: وكالات