"أكسيوس": واشنطن قد تؤجل التوقيع على الاتفاق النووي لما بعد الانتخابات النصفية

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن واشنطن قد تؤجل التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال الموقع في تقرير إن المفاوضين الإيرانيين أرسلوا ردوا مكتوبا إلى واشنطن حول مسودة الاتفاق النووي للاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الرد الذي قالت إيران إنه "منهج بناء ويهدف إلى إنهاء المحادثات"، قوبل بخيبة أمل من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أنه "من غير المحتمل الآن أن يتم توقيع صفقة في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تستمر المراسلات المكتوبة بين الجانبين، وذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إدارة بايدن قرار بعدم التوقيع على الصفقة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي في إدارة بايدن لموقع "بوليتيكو": "ندرس الرد الإيراني، لكن خلاصة القول هي أن الرد ليس مشجعا على الإطلاق"، رافضا الإدلاء بتفاصيل حول ما اقترحه الإيرانيون.

إلا أنه كشف أنه "بناء على الرد الإيراني.. يبدو أننا نتراجع إلى الوراء".

المصدر: axios + politico