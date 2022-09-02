السيناتور غراهام مخاطبا بايدن: الشعب الأمريكي يتألم بسبب سياساتك

قال السناتور الأمريكي ليندسي غراهام في تغريدة تعليقا على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الشعب الأمريكي يتألم بسبب سياساتك".

وأضاف غراهام "مع كل الاحترام الواجب، سيدي الرئيس، لا توجد مشكلة في روح أمريكا".

وتابع "تفشي التضخم... جريمة خارجة عن السيطرة... الإرهاب في تصاعد... حدود مقطوعة...

توقف عن إلقاء المحاضرات وغيّر سياساتك قبل فوات الأوان".

With all due respect Mr. President, there’s nothing wrong with America’s soul.



The American people are hurting because of your policies.



Rampant inflation.

Out of control crime.

Terrorism on the rise.

Broken borders.



Stop lecturing & change your policies before it’s too late. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 2, 2022

وشن الرئيس الأمريكي هجوما على دونالد ترامب والجمهوريين وقال إنهم يمثلون تطرفا يهدد أسس الولايات المتحدة الأمريكية وأن الكثير مما يحدث في البلاد ليس بالأمر الطبيعي.

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وقال " إنهم لا يحترمون دستورنا... إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون... وهم لا يدركون إرادة الشعب".

المصدر: RT