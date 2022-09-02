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السيناتور غراهام مخاطبا بايدن: الشعب الأمريكي يتألم بسبب سياساتك

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السيناتور غراهام مخاطبا بايدن: الشعب الأمريكي يتألم بسبب سياساتك
Gettyimages.ru
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قال السناتور الأمريكي ليندسي غراهام في تغريدة تعليقا على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الشعب الأمريكي يتألم بسبب سياساتك".

وأضاف غراهام "مع كل الاحترام الواجب، سيدي الرئيس، لا توجد مشكلة في روح أمريكا".
وتابع "تفشي التضخم... جريمة خارجة عن السيطرة... الإرهاب في تصاعد... حدود مقطوعة...
توقف عن إلقاء المحاضرات وغيّر سياساتك قبل فوات الأوان".

وشن الرئيس الأمريكي هجوما على دونالد ترامب والجمهوريين وقال إنهم يمثلون تطرفا يهدد أسس الولايات المتحدة الأمريكية وأن الكثير مما يحدث في البلاد ليس بالأمر الطبيعي.

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وقال " إنهم لا يحترمون دستورنا... إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون... وهم لا يدركون إرادة الشعب".

المصدر: RT

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