آثار القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه وعملية تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيديو)

نشرت وكالة "تاس" فيديو يظهرعملية التقييم التي أجرتها بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، وآثار القصف الأوكراني على المحطة.

وأشار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى أنه كان من الصعب على موظفي البعثة الوصول إلى محطة زابوروجيه النووية، تمكنوا عند وصولهم إلى المحطة، من إجراء تقييم أولي والاطلاع على العمل المهني للموظفين.

كما ذكر غروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحتفظ بوجود دائم في محطة زابوروجيه النووية.

وفي وقت سابق هذا اليوم، غادر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقاطعة زابوروجيه، وأكد غروسي، أن وفد الوكالة قد جمع الكثير من المعلومات خلال زيارته لمحطة زابوروجيه النووية، مضيفا: "رأيت الأشياء الأساسية التي أردت رؤيتها".

المصدر: تاس