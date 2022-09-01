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موسكو تحذر كييف من محاولات تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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موسكو تحذر كييف من محاولات تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Sputnik
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن أي محاولة جديدة لتعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، فإن مسؤوليتها يتحملها النظام في كييف والقائمون عليه.

كذلك انتقدت الخارجية الروسية عدم رد فعل الغرب على قصف كييف للمحطة النووية، وقالت إن ذلك يجعله شريكا في التخريب والخطوات التخريبية الأخرى التي قد يقوم بها القوميون المتطرفون.

وأشادت وزارة الخارجية بشجاعة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادهم للعمل رغم تواصل النيران من الجانب الأوكراني.

وأشارت إلى أن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستفتح أعين المجتمع الدولي على المصدر الحقيقي للتهديد لأمن محطة زابوروجيه النووية.

المصدر: وكالات

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