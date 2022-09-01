بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى محطة زاباروجيه النووية

تاريخ النشر:01.09.2022 | 11:21 GMT |
آخر تحديث:01.09.2022 | 11:31 GMT | أخبار العالم
وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيه النووية
ابتكر علماء جامعة كولومبيا البريطانية، دواء يؤخذ عن طريق الفم مضادا لمرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين.
علقت سفارة روسيا بالقاهرة على تأثير الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على دول الشرق الأوسط على تعاون روسيا مع بلدان المنطقة.
كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي الأخير لمطاري حلب ودمشق في سوريا مساء أمس الأربعاء.
أفادت وسائل الإعلام المصرية فجر الخميس، بجنوح سفينة ضخمة في قناة السويس، والمحاولات جارية لتعويمها.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن جزءا من الصواريخ لراجمات صواريخ "HIMARS" والتي يبلغ مدى تحليقها 300 كيلومتر، قد وصل إلى الأراضي الأوكرانية.
هاجم حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، "الإطار التنسيقي" كما دعا إيران إلى "كبح جماح بعيرها في العراق".
فشلت المباحثات السرية بين قطر وإسرائيل قبل إتمام مكالمة هاتفية كان مخططا لها بين وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية، يائير لابيد.
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية حوالي الساعة 06:00 (بتوقيت موسكو) صباح اليوم الخميس، 1 سبتمبر، بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
كشف الخبير العسكري الروسي إيغور نيكولين، الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لماذا شنت أوكرانيا الهجوم المضاد ولماذا فشلت.
واصلت القوات المسلحة المصرية تنفيذ حملة كبرى في الصحراء الغربية لإزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية، حيث تمثل الصحراء 22% من إجمالي مساحة مصر.
أثارت خطة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لـ"تنظيم علاقات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"، حفيظة مواطنيها على"تويتر".
قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، إن محرك البحث "غوغل" أصبح "سلفي الهوى وإخواني المزاج".
أفاد مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بسقوط إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة أثناء قيامها، اليوم الأربعاء، برحلة تدريبية في جنوب البلاد.
قال مراسل RT في سوريا مساء يوم الأربعاء إن دوي انفجارات سمع في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها، مشيرا إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.
في تحذير غير معتاد، شددت تايوان على أنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوي والتوغلات العسكرية في مياهها الإقليمية من جانب الصين.
قالت صحيفة Die Welt، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اقترحت خطة جديدة من أربع نقاط لبناء علاقات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3% (300 نقطة أساس) إضافية قبل نهاية العام الجاري.
صرح مفتش الجيش الألماني إبيرهارد تسورن، بأنه "لا تجدر الاستهانة بالقوة العسكرية الروسية، وقدرة الجيش الروسي القتال على جبهات مختلفة، لاسيما في ظل قدراته الجوية الهائلة".
فقد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، ثقة عملاء المكتب، بعد استقالة مسؤول متهم بحماية الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، من تحقيق جنائي.
قال الصحفي الأمريكي رود درير في مقال بصحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف"، إن نبوءة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن ندم أوروبا باعتمادها على النفط والغاز الروسي تحققت.
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100.
العربة الروسية لدعم الدبابات (ترميناتور) قادرة على التصدي لنيران منظومات "جافيلين" الأمريكية المضادة للدبابات.
تحدث الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن كيفية وقوع ابنته في فخ محتال، تمكن من سرقة بيانات بطاقتها المصرفية في العام الماضي، إلا أن النقود أعيدت في نهاية المطاف.
يعرف فيتامين B12 بأنه أساسي جدا ولا يستطيع الجسم صنعه، وأنه يلعب دورا حاسما في حماية الأعصاب، فما أفضل المصادر لفيتامين B12؟
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل الذي شغل منصب وزير الخارجية في السعودية على مدى 40 عاما وما قاله بمقابلة سابقة لـشبكة CNN حول غزو العراق.
حذف مقر قيادة القوات البرية لحلف "الناتو" LANDCOM من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تهنئته لتركيا بيوم الانتصار على اليونان في آسيا الصغرى عام 1922 بعد احتجاج اليونان.
صرحت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري في برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن انتقال جدري القردة عبر السائل المنوي.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 55 شخصا من كبار العسكريين والسياسيين والشخصيات العامة الكندية.
قطعت شركة "غازبروم إكسبورت" يوم الخميس إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو.
كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني عن تفاصيل "احتجاز وإطلاق" سفينة تابعة للقوة البحرية الأمريكية في مياه الخليج، بحسب ما ذكرته وكالة إرنا.
أفادت إدارة منطقة زابوروجيه بتسجيل محاولة إنزال لقوات أوكرانية في مدينة إنيرغودار بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.
أفادت وزارة الدفاع التايوانية بإسقاط طائرة مسيرة مجهولة في منطقة كينمين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام.
تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن "مشروع القرن" في مصر والذي سيحدث نقلة كبيرة في حياة المصريين.
رغم كونه في المشفى منذ أكتوبر 2021، أدلى الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي أمس الثلاثاء، بعدد من التصريحات في الأشهر الأخيرة معلقا على أبرز القضايا العالمية.
قال سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الذي يترأس كذلك الجمعية التاريخية الروسية، إن ميخائيل غورباتشوف واجه تحديات خارجية وداخلية عديدة لم يجد الرد المناسب لها.
تمكنت قوات الأمن المصرية من تحديد أماكن تواجد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مرتكبي واقعة إطلاق النيران، تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة في الأقصر.
كتب الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، في "فزغلياد"، حول أسباب إصرار كييف على تطوير الهجوم المضاد وضآلة فرص نجاحه.
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "غازبروم" الروسية لتزويد هنغاريا اعتبارا من الشهر القادم بكميات إضافية من الغاز الطبيعي.
أظهر استطلاع للرأي أن حوالي نصف البريطانيين يعتبرون أن رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون أساء لمنصبه، في أسوأ تصنيف لأي زعيم بريطاني منذ الحرب العالمية الثانية.
قتل شخص وأصيب 22 آخرون، اليوم الخميس، جراء حادث انقلاب حافلة في طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي.
أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر، أن روسيا تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 100 عام قادمة.
أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن وضع اسماء 5 يمنيين على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء.
أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن أكثر أنواع الأطعمة ضررا، هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والملح.
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على رمي وزيرين لبنانيين للحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.
انتزع فريق ليفربول فوزا ثمينا من ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1) في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أعلنت الدكتورة أولغا بينتشوك، أخصائية طب الأعصاب، أن مشكلات الذاكرة قد تشير إلى الاكتئاب وورم في الدماغ.
كشفت تقارير إسرائيلية يوم الثلاثاء عن اختراق هاتف رئيس جهاز الموساد ديفيد برينع من قبل قراصنة، "مرتبطين بإيران".
صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن بلاده مستعدة للمساعدة في الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، حيث تشهد عاصمة الولاية جاكسون، أزمة في المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين ودع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في المستشفى، ووضع الزهور في التابوت.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شمال غربي سوريا، سبق هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور.
يعد "واتس آب" وسيلة بسيطة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. ويمكن الآن تجنب مشكلة حذف الرسائل المهمة عن طريق الخطأ من خلال استرداد دردشة "واتس آب" على كل من iOS و"أندرويد".
كشفت بعض مواقع الإنترنت شكل ومواصفات هاتف pixel 7 pro القادم من غوغل، والذي سيكون أحد أفضل أجهزة أندرويد على الإطلاق.
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن لبنان يمر في أسوأ مرحلة في تاريخه، ولم يعد جائزا مقاربة العناوين الداخلية على المستوى الذي يجري، مؤكدا أن "لبنان ليس بخير".
قال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم.
نجحت هيئة قناة السويس فجر الخميس، في إعادة تعويم ناقلة البترول التي تحمل علم سنغافورة بعد جنوحها في القناة، خلال الساعات الماضية.
واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عروضه القوية مع فريقه الجديد مانشستر سيتي خلال مباراته أمام ضيفه نوتينغهام فورست، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
دوت أصوات انفجارات في العاصمة السورية دمشق، بينما ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية بإمارة أبو ظبي، طالب فيها إلزام زوجته بتعويضه بـ65 ألف درهم (نحو 18 ألف دولار).
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إن شحنة القمح البالغة 63 ألف طن، والتي تعاقدت عليها الوزارة مع أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية "مؤمنة".
ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن الأجهزة الأمنية الكندية تسترت على تهريب جاسوس كندي "عروس داعش" شميمة بيغوم إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما كانت بريطانيا تبحث عنها دوليا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال يومين من هجومها المضاد الفاشل في الجنوب، تجاوزت 1700 فرد و150 قطعة من المعدات العسكرية.
أعلن المساعد السابق لوزير المالية الأمريكي، بول روبرتس، أن الولايات المتحدة وعدت الرئيس السوفيتي الأول، ميخائيل غورباتشوف، بالفعل بعدم توسع الناتو شرقا.
كشف رسم بياني عن ترتيب دول العالم في استخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الطاقة الكهربائية، واللافت أن فرنسا تصدرت التصنيف.
قال الاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردز بمقال لصحيفة "ديلي ريكونينغ"، إن العقوبات الغربية ضد روسيا وكما تبين مع مرور الزمن، تكللت بالفشل التام، وتمكن الرئيس فلاديمير بوتين من "خداعهم".
وصفت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، الرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف بأنه "سياسي عالمي بارز".
كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول كيفية تسوية الصراع في أوكرانيا بما يسمح لواشنطن بالتوقف عن دعم كييف ويحقق مطالب روسيا، ويحفظ ماء وجه بايدن.
كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، ملابسات مقتل المواطن أمجد السيد البدوي حسين (58 عاما) في مدينة الرياض السعودية، نتيجة تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة.
أجرت إيران مؤخرا تدريبات واسعة النطاق بمشاركة المسيّرات حيث تم لأول مرة الكشف عن درون Karrar الضارب المسلّح برشاش سداسي المواسير.
سمحت الحكومة الروسية لشركة "ميتسوبيشي" اليابانية بنقل حصة بنسبة 10% إلى المشغل الجديد لمشروع الغاز المسال "سخالين-2".
أفادت صحيفة il Tirreno بأن مواطنين روسا يقيمون في لندن، استأجروا فيلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية.
قال جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، إنه توجد حاجة ماسة للعودة مجددا إلى حقبة التعاون متبادل المنفعة بين روسيا والغرب، والتي بدأت في عهد ميخائيل غورباتشوف.
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، عقب اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، بأن الوزراء فشلوا في التوصل إلى اتفاق على حظر عام لإصدار تأشيرات الاتحاد للمواطنين الروس.
أعلنت جزر سليمان أن حظر رسو السفن العسكرية الأجنبية على شواطئ البلاد يشمل "كل الدول الأجنبية"، كما ذكر ناطق باسم رئيس وزراء الأرخبيل.
كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية اليوم الأربعاء عن اسم الزعيم الأوروبي الذي طلب من طهرن الدخول على خط الوساطة في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
أعربت خبيرة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل فيلينا تودوروفا، عن قلقها من استغلال القاصرين في أوكرانيا لبيع المواد المحظورة وإنتاج المواد الإباحية، وفقا لتقرير أعضاء لجنة حقوق الطفل.
خسرت القوات المسلحة الأوكرانية غالبية الدبابات التي شاركت في الهجوم المضاد الفاشل في جنوب أوكرانيا، بما فيها الدبابات البولندية سوفيتية الصنع.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عجز واشنطن عن منع الهند من شراء النفط الروسي.
رصدت محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بجنوب غرب منطقة الباحة.
أحبطت قوات الأمن السعودية يوم الأربعاء تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة.
فجر تقرير صحفي مفاجأة مدوية، حول احتمال ارتباط مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بعارضة الأزياء "بلاي بوي"، إينيس راو، المتحولة جنسيا.
أفادت مصادر في موسكو بمصرع رئيس مجلس مدراء شركة "لوك أويل" النفطية، رافيل ماغانوف، اليوم الخميس، جراء حادث سقوطه من نافذة المستشفى المركزي للمدينة في غرب موسكو.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن جهود وقف تقدم إيران نحو السلاح النووي، وهنأه على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا.
رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على إعلان وزارة العدل أن الأخير قد يكون "خبأ ملفات على الأرجح" لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه، متهما الوزارة بـ"تجريم" حيازته لسجلات رئاسية.
تم اعتقال مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه.
يقتل السرطان الملايين كل عام حول العالم، على الرغم من الجهود الرائدة لاستئصاله. وإلى غاية التوصل إلى علاج، يظل الحد من المخاطر أمرا في غاية الأهمية.
أصدرت هيئة قناة السويس بيانا بعد نجاحها في تعويم سفينة ضخمة علقت في الممر الملاحي للقناة مساء أمس الأربعاء.
أسدل الستار على الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، باحتفاظ نادي الزمالك باللقب، وهبوط كل من الثلاثي، الجونة ومصر المقاصة وإيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الأولى.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق طلعات قتالية لطائرة هجومية من طراز سو-25 خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقصف راجمات الصواريخ من طراز "غراد" مواقف القوميين الأوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
أعرب رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، عن ثقته في أن حلم أول رئيس لجمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، بتحرير دونباس من الاحتلال الأوكراني، سيتحقق حتما.
تتسابق الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا)، على تعزيز صفوفها
بلاعبين جدد وبيع آخرين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
كشف الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف الفروق بين الكدمات التي تظهر على الجلد، مشيرا إلى أن بعضها قد يشير إلى مشكلات في الدم.
نشر الحساب الرسمي لفريق برسبوليس الإيراني لكرة القدم، على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمجموعة من المشجعات قبل مباراته أمام ضيفه صنعت نفط عبادان، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الدوري المحلي.
سلمت روسيا أعضاء مجلس الأمن الدولي أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوروجيه الكهرذرية في 29 أغسطس.
وجه الفنان محمد صبحي انتقادا لاذعا للأعمال الدرامية في مصر، وتحدث عن أفلام الكارتون وتأثيرها على الأطفال.
عينت شركة ألعاب فيديو صينية أول رئيس تنفيذي آلي في العالم، فيما يبدو أنه مشهد من فيلم خيال علمي.
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في الذكرى الـ44 لـ"تغييب الإمام موسى الصدر" إن مواقفه ستبقى "مصدر إلهام للعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه".
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