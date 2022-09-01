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بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى محطة زاباروجيه النووية

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بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى محطة زاباروجيه النووية
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وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيه النووية

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