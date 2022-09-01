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ماكرون يتعهد بجعل الجيش الفرنسي هو الأول في أوروبا

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ماكرون يتعهد بجعل الجيش الفرنسي هو الأول في أوروبا
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجعل الجيش الفرنسي الأول في أوروبا من حيث المعدات.

وأضاف ماكرون متحدثا في افتتاح مؤتمر سفراء فرنسا: "الجيش القوي هو نقطة أساسية في استراتيجيتنا.. لدينا برنامج أسلحة للفترة 2019-2024 سيسمح لنا باستعادة قدراتنا، وكذلك التكيف مع الوضع الحالي في العالم، الأمر الذي سيجعل الجيش الفرنسي الجيش الأول في أوروبا".

وفي وقت سابق، دعا ماكرون وزارة الدفاع إلى مراجعة قانون البرمجة العسكرية للفترة 2019-2025 في ضوء الصراع في أوكرانيا. 

المصدر: نوفوستي

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