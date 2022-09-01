 
مباشر

الجيش الصيني يجري تدريبات في البحر الأصفر من 1 إلى 6 سبتمبر

أخبار العالم

الجيش الصيني يجري تدريبات في البحر الأصفر من 1 إلى 6 سبتمبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tq0v

أعلن الجيش الصيني مواصلته إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بالحروب البحرية، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جزيرة تايوان.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، إن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا.

وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها عقب الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.

المصدر:  People's Daily China

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا