الجيش الصيني يجري تدريبات في البحر الأصفر من 1 إلى 6 سبتمبر

أعلن الجيش الصيني مواصلته إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بالحروب البحرية، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جزيرة تايوان.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، إن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا.

China will conduct firing test in the southern waters of the Yellow Sea between 6 am and 6 pm from September 1 to 6. Entry will be prohibited, said Lianyungang Maritime Safety Administration. (file pic) pic.twitter.com/CAtMGq5YTc — People's Daily, China (@PDChina) September 1, 2022

وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها عقب الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.

المصدر: People's Daily China