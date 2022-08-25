الصين: مناوراتنا العسكرية حول تايوان مشروعة

أدانت الصين الولايات المتحدة واليابان لانتقاداتهما لها على مناوراتها العسكرية في محيط تايوان، وأكدت أن هذه المناورات مشروعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، إن التدريبات مشروعة وتهدف إلى حماية السيادة الوطنية الصينية وسلامة الأراضي.

وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية أي تداعيات، بعد زيارة مسؤولة رفيعة المستوى هذا الشهر إلى تايوان، وهو ما تعارضه الصين بشدة.

وجدد تان ضرورة التزام واشنطن بمبدأ صين واحدة، الذي يعترف بوجود صين واحدة فقط على جانبي مضيق تايوان.

كما وصف اليابان بأنها غير مسؤولة لترديدها للمزاعم الأمريكية وتضخيم ما يسمى بـ "التهديد العسكري الصيني".

وأشار إلى أنه يتعين على اليابان التفكير في تاريخها العدواني والتوقف عن نشر الشائعات وتشويه سمعة الصين.

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية