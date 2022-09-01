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منطقة زابوروجيه: وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود في نقطة تفتيش في نوفوألكسندروفكا

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منطقة زابوروجيه: وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود في نقطة تفتيش في نوفوألكسندروفكا
AP
أوكرانيا
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أفاد عضو المجلس الرئيسي لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود حاليا في نقطة التفتيش بمدينة نوفوألكسندروفكا، مضيفا أن حركة القافلة توقفت.

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وكتب روغوف في صفحته على "التلغرام": "تتواجد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقطة التفتيش بمدينة نوفوألكسندروفكا. توقفت حركة القافلة، وهي على بعد 20 كيلومترا من خط التماس".

من جانبه أعلن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وصول البعثة إلى محطة زابوروجيه النووية يتأخر لمدة 3 ساعات.

وجاء في بيان صدر عنه: "يتأخر وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 3 ساعات وهي على جانب الجبهة الذي يسيطر عليه أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

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