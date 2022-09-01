بايدن يهاجم مشرعي الحزب الجمهوري

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، المشرعين الذين دافعوا عن أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021، قائلا: "لا تقولوا أنكم تدعمون تطبيق القانون إذا لم تدينوا ما حدث".

ووجه بايدن على وجه التحديد انتقاده إلى مشرعي الحزب الجمهوري الذي يدعمون حملة الرئيس السابق دونالد ترامب "MAGA- Make America Great Again"، قائلا: "بحق الله، إلى جانب من أنتم؟".

كما انتقد بايدن أنصار ترامب في الحزب الجمهوري لادعائهم أنهم تحت عباءة "القانون والنظام"، بينما دافعوا عن المتمردين الذين هاجموا ضباط الشرطة في واشنطن العاصمة العام الماضي.

وقال: "لا يمكنك أن تكون مؤيدا لقوات تطبيق القانون وأن تكون مؤيدا للتمرد. لا يمكن أن تكون طرفا في القانون والنظام وأن تصف الأشخاص الذين هاجموا الشرطة في 6 يناير، بالوطنيين. لا يمكنك فعل ذلك".

ودعا بايدن إلى مزيد من التمويل للشرطة، مجددا التزامه بحظر الأسلحة الهجومية، قائلا إن "قوانين الأسلحة الأمريكية المتراخية ساهمت في إطلاق النار الجماعي في أوفالدي، ونيوتاون، وبافالو، ونيويورك، من بين مواقع أخرى".

المصدر: CNBC