محاولة إنزال جوي أوكرانية قرب المحطة النووية في زاباروجيه تزامنا مع زيارة البعثة الأممية
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أفادت إدارة منطقة زابوروجيه بتسجيل محاولة إنزال لقوات أوكرانية في مدينة إنيرغودار بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.
و قال رئيس الإدارة المحلية أولكسندر فولغا للصحفيين.
الطائرات الروسية تتعامل ناريا مع المجموعة، وقد تم بالفعل تحديد موقعهم.
وبحسب المصدر، فقد تم بالفعل تحييد حركة المسلحين، وتعرضت مواقعهم للنيران. مشيرا إلى أن العملية ستنتهي قريبا.
يتبع..