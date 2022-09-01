الطيران الروسي يصد إنزالا لقوات أوكرانية قرب محطة زابوروجيه النووية تزامنا مع زيارة البعثة الأممية

أفادت إدارة منطقة زابوروجيه بتسجيل محاولة إنزال لقوات أوكرانية في مدينة إنيرغودار بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.

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وقال رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، للصحفيين، اليوم الخميس، إن الطائرات الروسية تتعامل ناريا مع المجموعة، وقد تم بالفعل تحديد موقعهم.

وأضاف أنه قد تم بالفعل تحييد حركة المسلحين، وتعرضت مواقعهم للنيران، مشيرا إلى أن العملية ستنتهي قريبا.

من جانبه قال ممثل إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في حديث لقناة "RT": "لدي رواية واحدة. تم إجراء ذلك لإفشال زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإظهار أن كل شيء مخيف هناك، ولا يجب الذهاب إلى هناك".

وتابع أن هجوم القوات الأوكرانية يهدف إلى "شل حماية وأمن المحطة النووية".

ويأتي قصف مدينة إنيرغودار من قبل القوات الأوكرانية قبل ساعات من الزيارة المقررة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية. وخلال الساعات الـ24 الماضية تعرضت المدينة لأكثر من 60 قصفا من الطائرات بدون طيار والمدفعية الأوكرانية. وفي الليلة الماضي قتل 3 مدنيين وأصيب شخص آخر جراء قصف أوكراني. وانفجرت إحدى القذائف على بعد نحو 100 متر من روضة الاطفال.

وعبر الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الأربعاء، بعد وصول وفد الوكالة إلى مدينة زابوروجيه، عن ثقته بأن بعثته إلى المحطة ستجري بآمان.

المصدر: نوفوستي + تاس