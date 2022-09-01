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إدارة منطقة زابوروجيه تعلن عن محاولة إنزال جوي قامت بها قوات أوكرانية قرب المحطة النووية

برلماني فنلندي: انتصار روسيا على أوكرانيا سيكون ضربة لسمعة الغرب

أخبار العالم

برلماني فنلندي: انتصار روسيا على أوكرانيا سيكون ضربة لسمعة الغرب
Gettyimages.ru
أوكرانيا
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أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفنلندي، يوسي هالا أهو، أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيوجه ضربة لسمعة الغرب.

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وأوضح أن نجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيظهر للعالم أن موسكو التي وصفها بـ "المجتمع الزراعي النامي" يمكن أن تحقق انتصارا بمفردها على الغرب الجماعي كله بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.  

وتساءل: "كيف سيؤثر ذلك على سمعة أوروبا والنظام الاجتماعي الغربي كله، مثلا، في بلدان العالم الثالث التي تتابع حاليا باهتمام ما يحدث هنا؟"

وأشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة اختارت بشكل واضح جانبا في هذا الوضع عن طريق تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وأكد في الوقت نفسه أن موسكو لفتت الانتباه إلى تصرفات الغرب واعتبرتها على أنها مشاركة مباشرة لحلفاء كييف في النزاع.

المصدر: نوفوستي

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