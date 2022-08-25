سفيرة بريطانيا تأمل بأن تتحول أوكرانيا بمساعدة الغرب إلى تهديد لروسيا

اعتبرت سفيرة بريطانيا في كييف ميليندا سيمونز، أن المساعدات الغربية لسلطات أوكرانيا يمكنها ليس فقط تغيير مستقبل هذه الدولة، بل وتخلق التهديد بالنسبة لروسيا.

وأضافت السفيرة: "أوكرانيا قادرة على التسلح ليس فقط للرد والتصدي، بل ولتغيير الوضع فيما يتعلق بكيفية تفكير روسيا مستقبلا بالقيام بأي تهديد".

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ووفقا لها، تنخرط أوكرانيا الآن في "صراع وجودي" - إذا تم النظر إلى المستقبل، فإن المساعدة المقدمة لها يمكن أن تغير قدرتها على حماية نفسها في المستقبل.

وأشارت السفيرة إلى أن التحدي بالنسبة لجميع الدول، يكمن في أن النزاع في أوكرانيا لن يكون قصيرا.

وقالت: "السؤال لا يكمن في: هل يمكننا جميعا توفير أسلحة كافية لأوكرانيا لكي تنتصر؟ الحديث يدور عن كيفية إحداث تغيير استراتيجي على المدى الطويل، ولكي تكون القدرة الدفاعية لدى أوكرانيا تتناسب مع هذا التهديد الجديد".

المصدر: نوفوستي