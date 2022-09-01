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"فورين أفيرز" : ظهور قوات الناتو في أوكرانيا سيؤدي إلى اندلاع حرب نووية

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قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن ظهور قوات الناتو على أراضي أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع حرب نووية.

وبحسب المجلة، "فإن ظهور قوات الناتو جوا وبرا وفي البحر الأسود بالقرب من أوكرانيا أمر مختلف تماما. وقد تدفع هذه الإجراءات روسيا إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى مقتل أو إصابة أفراد عسكريين في الحلف. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رد حلف شمال الأطلسي، مما قد يفضي إلى تزايد بدائرة التصعيد والتي قد تؤدي، في أسوأ الأحوال، إلى صراع نووي".

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ودعا مراقبون، بحسب المجلة، إلى تجنب هذا السيناريو بأي ثمن، مشيرين إلى تنامي مشاركة الغرب في الصراع بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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