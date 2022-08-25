مسؤولة أوكرانية تعلن عن رغبة كييف في بناء قواعد للناتو في القرم

صرحت نائبة رئيس مركز استراتيجيات الدفاع الأوكراني، ألينا فرولوفا، برغبة بلادها بتحديد مواقع لقواعد حلف الناتو في شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" قولها: "نريد أن تكون شبه جزيرة القرم مفتوحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بما في ذلك الأنشطة العسكرية"، واصفة شبه جزيرة القرم بأنها كيان مهم استراتيجيا للتحكم في أمن البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف "ستأخذ" شبه جزيرة القرم من روسيا بأي وسيلة.

ومن جانبه شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا على أن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة أمام روسيا، وأن الاستفتاء الذي جرى شبه الجزيرة، كان في إطار التزام صارم بالقانون الدولي.

المصدر: نوفوستي