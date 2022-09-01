البنتاغون: لم نزوّد كييف بمنظومة NASAMS للدفاع الجوي بعد

صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، بأن منظومة NASAMS الصاروخية للدفاع الجوي المخصصة لأوكرانيا لم يتم إنتاجها بعد.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أن أوكرانيا ستحصل على منظومة NASAMS في الأشهر القريبة القادمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعاقدها مع شركة "Raytheon" لتصنيع أنظمة NASAMS بقيمة 182 مليون دولار لصالح أوكرانيا وأن تصنيع المنظومة سينتهي في موعد أقصاه 23 أغسطس 2024.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، سيتم تقديمها على مراحل، تتضمن صواريخ HIMARS وNASAMS، وذخيرة للمدفعية وصواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات وغيرها من الذخيرة والمعدات، و6 منظومات للدفاع الجوي من نوع NASAMS.

المصدر: وكالات