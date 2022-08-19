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الولايات المتحدة تنوي منح أوكرانيا مساعدات مالية إضافية بقيمة 800 مليون دولار

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الولايات المتحدة تنوي منح أوكرانيا مساعدات مالية إضافية بقيمة 800 مليون دولار
Gettyimages.ru
البيت الأبيض، واشنطن
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أفادت مصادر أمريكية باستعداد إدارة الرئيس بايدن لتخصيص نحو 800 مليون دولار كمساعدة إضافية لضمان أمن أوكرانيا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يستخدم صلاحياته فيما يخص الحد من الأسلحة والتي تسمح له بالسماح بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تخصيص هذه المساعدات المالية الجديدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" منذ 10 أيام عن أعداد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار. وتضم هذه الحزمة من المساعدات صواريخ "جافلين، والذخائر لأنظمة "HIMARS" الصاروخية وأنظمة "NASAMS" للدفاع الجوي. وقالت الوزارة إن قيمة المساعدات المالية لأوكرانيا بلغت 9,8 مليار دولار منذ بداية عمل إدارة الرئيس بايدن، و11,8 مليار دولار – منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي

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