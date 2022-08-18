وسائل إعلام: الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا صواريخ مضادة للرادارات

أفاد موقع "Business Insider" الإخباري بأن الولايات المتحدة تنقل إلى أوكرانيا صواريخ مضادة للرادارات من طراز "AGM-88 HARM".

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وأشار الموقع إلى أن أول أنباء حول وجود هذه الصواريخ في أوكرانيا، وخاصة حول العثور على شظاياها هناك، ظهرت في بداية أغسطس الجاري. ونقل عن تصريح لنائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كال، قوله: "قمنا بإدراج عدد من الصواريخ المضادة للرادارات التي يمكن إطلاقها من الطائرات الأوكرانية، إلى قوائم الأسلحة لأوكرانيا، وقد تؤثر على الرادارات الروسية".

وأضاف الموقع أن كال لم يدقق نوع الصواريخ التي سيتم نقلها لأوكرانيا. وفيما بعد أكد البنتاغون أنه قد تم تقديم الصواريخ من طراز "AGM-88 HARM" حقا لكييف.

وشدد الموقع على أن ميزة أوكرانيا ستكون مؤقتة وتأثير الصواريخ المضادة للرادارات على الوضع سيكون محدودا، مدققا أن الطيران لا يعد "عاملا حاسما" في هذا الوضع، في حين يتكيف العسكريون الروس لظروف جديدة.

المصدر: موقع "Business Insider"