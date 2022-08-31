جونسون يترك وصية لشولتس قبل رحيله

دعا رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مواصلة تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.

وقال مكتب جونسون في بيان له إن أشاد خلال اتصال هاتفي "بمبادرة شولتس حول دعم أوكرانيا وحثه على الالتزام بمسار الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا".

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وكان شولتس أعلن أن ألمانيا ستقدم لأوكرانيا أسلحة حديثة جديدة في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار وطائرات استطلاع بدون طيار.







المصدر: RT