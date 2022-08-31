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تراس: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة الثقيلة لمواجهة روسيا

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تراس: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة الثقيلة لمواجهة روسيا
AP Rui Vieira
ليز تراس
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أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن أوكرانيا بحاجة للمزيد من راجمات الصواريخ والأسلحة الثقيلة لمواجهة روسيا.

وقالت تراس خلال إحدى خطاباتها الانتخابية الأخيرة في لندن: "أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من راجمات الصواريخ والمزيد من الأسلحة الثقيلة للقتال بفعالية ضد روسيا".

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ووفقا لها، يجب على المملكة المتحدة أيضا فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا.

وأضافت تراس أيضا أنها إذا فازت بالانتخابات، فإن مكالمتها الهاتفية الأولى ستكون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وستحاول أيضا زيارة كييف في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي

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