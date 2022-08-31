ألمانيا: لا ينبغي الاستهانة بقدرات روسيا العسكرية

صرح مفتش الجيش الألماني إبيرهارد تسورن، بأنه "لا تجدر الاستهانة بالقوة العسكرية الروسية، وقدرة الجيش الروسي القتال على جبهات مختلفة، لاسيما في ظل قدراته الجوية الهائلة".

وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه "على الرغم من أن معظم القوات البرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنه لا يجدر بنا أن نتغافل عن قدرة روسيا القتال على جبهات متعددة".

إقرأ المزيد

ولفت إلى أن القوات البحرية الروسية لم تشارك بشكل واسع في العملية الروسية في أوكرانيا، وأكد أن القوات الجوية الروسية تمتلك إمكانات هائلة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تلقت أمرا مباشرا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشن هجوم على مقاطعتي نيكولايف وخيرسون بتاريخ 29 أغسطس، إلا أن هذا الهجوم باء بالفشل، حيث تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة عددا وعدّة.

المصدر: رويترز