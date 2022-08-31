"من يقف وراءها؟".. الألمان يرفضون خطة وزيرة خارجيتهم لمستقبل العلاقات مع روسيا

أثارت خطة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لـ"تنظيم علاقات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"، حفيظة مواطنيها على"تويتر".

وقالت صحيفة Die Welt "تشمل الخطة تعزيز الدفاع الوطني، ودعم خصوم روسيا، ودعم أوكرانيا، والعمل مع الشركاء العالميين للدفاع عن القانون الدولي".

أصيب العديد من المعلقين بالحيرة تجاه مثل هذه المبادرة، ووصفوها بأنها ضعيفة البصيرة وخالية تماما من الدبلوماسية.

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وتساءل آخر: "هل فكرتي بهذا وقمتي بصياغته بنفسك؟ لنكن صادقين، من كتب هذا؟ من يقف وراءك، ومن الذي تعبرين عن أفكاره؟".

وأضاف آخر: "مجرد بيان فظيع".

وقال مستخدم آخر: "سيكون من الخطأ الفادح أن تقود أوروبا إلى طريق التصعيد. عناد نموذجي، وقصر نظر، ودبلوماسية غير رشيدة، وقرارات فاشلة، وانعدام للمسؤولية".

ودعا أحدهم إلى "الانخراط في الدبلوماسية وبدء المفاوضات. الآن أكثر من أي وقت مضى من المهم التفكير في المستقبل. نحن على طريق الفقر الجماعي. لا أريد أن أضحي من أجل أوكرانيا بالمستوى المعيشي الذي وصلت إليه بصعوبة".

وأكد آخر: "هل تعتقدين أن الأزمة في أوكرانيا هي شيء جيد، أنا لا أعتقد ذلك. نحن نؤجج الصراع مع توريد الأسلحة، وهو أمر لا علاقة له بنا. يجب أن تتفاوض أوكرانيا مع روسيا. ويجب عليكي التفكير في شعبك، وليس بكيفية تبديد أموال دافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم. نحن أنفسنا بحاجة إلى الدعم".

المصدر: نوفوستي