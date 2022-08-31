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بيربوك وضعت خطة من 4 نقاط لتنظيم العلاقات مع روسيا

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بيربوك وضعت خطة من 4 نقاط لتنظيم العلاقات مع روسيا
Globallookpress
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قالت صحيفة Die Welt، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اقترحت خطة جديدة من أربع نقاط لبناء علاقات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "تشمل الخطة تعزيز الدفاع الوطني، ودعم خصوم روسيا، ودعم أوكرانيا، والعمل مع الشركاء العالميين للدفاع عن القانون الدولي".

ووفقا للصحيفة، تأخذ الخطة في الاعتبار أن تقديم المساعدة العسكرية لكييف سيكون له ثمن محدد، ومن المرجح أن يرتفع مرة أخرى.

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ومع أخذ هذه الحقيقة بالاعتبار، دعت الوثيقة إلى توجيه جهود الاتصال الاستراتيجي نحو إظهار كيف أن دعم أوكرانيا "سيعزز أمن أوروبا على المدى الطويل ولماذا تعتبر هذه العقوبات ضرورية وفعالة".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إرسال مسودة الوثيقة إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كاقتراح لمناقشتها في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية.

المصدر: نوفوستي

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