رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: نمتلك اليد الطولى في المفاوضات

قال رئيس منظمة الطاقة النووية مساعد الرئيس الإيراني محمد إسلامي اليوم الأربعاء، إن بلاده تمتلك اليد الطولى في عملية المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي معها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن محمد إسلامي قوله إن عملية المفاوضات حول النووي الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية تكشف أن "بلاده تمتلك اليد الطولى في هذه العملية".

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وأضاف "لو لم تتوفر عناصر القوة بيدها، لما كانت الأطراف الأخرى قد رضخت بسهولة للتفاوض معنا".

وشدد محمد إسلامي على أن أعداء إيران لطالما سعوا إلى عرقلة برنامجها النووي، والأشهر الأخيرة كشفت عن حقائق كثيرة حول محاولات هؤلاء الأعداء الرامية إلى منع إيران من الحصول على التقدم في مجال التكنولوجيا النووية.

وتابع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية قائلا: "الأعداء أدركوا أن إيران لطالما أخذت بزمام المبادرة وتتوفر لديها عناصر القوة، وهو ما اضطر هؤلاء على الجلوس إلى طاولة الحوار معنا".

وأشار إلى أن أعداء بلاده لجأوا على مر السنوات الأخيرة إلى العديد من الآليات، على رأسها تهديد واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، بهدف الحيلولة دون التقدم النووي في البلاد.

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية