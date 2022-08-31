بلغاريا تفاوض روسيا على استئناف إمدادها بالغاز

صرح وزير الطاقة البلغاري روزين خريستوف، بأن سلطات بلاده بدأت تفاوض شركة "غازبروم" الروسية لاستئناف إمداداته إلى بلغاريا.

وقال: "نحن على اتصال مع شركة "غازبروم" ونحاول الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة إيجابية واستئناف عمليات التسليم بشروط ملائمة. هذه مفاوضات معقدة للغاية، نحن لا نتحدث فقط عن إمدادات الغاز، بل أيضا عن شروط الدفع في إطار العقوبات الأوروبية".

وأكد خريستوف، أنه من المستحيل ماديا تحديد جميع الشروط بموجب العقد مع شركة "غازبروم" خلال عام 2022 مضيفا، أن أحد الشروط بالنسبة لبلغاريا هو القدرة على استلام كميات الغاز المتبقية في الأشهر الأولى من عام 2023، باستخدام نظام الدفع الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال خريستوف إن بلغاريا مستعدة لاستئناف المفاوضات حول إمدادات الغاز الروسي، وتتوقع رد "غازبروم" في القريب.

المصدر: نوفوستي