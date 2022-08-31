ألمانيا تهدد بسحب قواتها من مالي احتجاجا على تعاونها مع الجيش الروسي

هدد إبرهارد زورن، مفتش الجيش الألماني دولة مالي، بسحب قوات بلاده من قوام البعثة الأممية على أراضيها، احتجاجا على تفضيل مالي التعاون مع الجيش الروسي على حساب أمن القوات الأممية.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال زورن إنه قلق حيال المشاكل الأمنية التي يمكن أن تنشأ إذا قيدت سلطات مالية حرية تحرك قوات الأمم المتحدة أو "نصبت أنظمة دفاع جوي روسية".

وأضاف: "إذا حدثت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سياق العمليات الروسية - المالية المشتركة، فلن يكون هناك ما يبرر مشاركة ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)".

وتابع: "في هذه الحالة، علينا أن نناقش بجدية استمرار المهمة بأكملها مع شركائنا الدوليين".

وكان أعلن الكرملين سابقا أنه "لا يوجد ممثلون للجيش الروسي على أراضي مالي".

المصدر: "نوفوستي"