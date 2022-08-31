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موسكو: بروكسل بتعليق التأشيرات مع روسيا قررت إطلاق النار على ساقها وهذا خيارها

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موسكو: بروكسل بتعليق التأشيرات مع روسيا قررت إطلاق النار على ساقها وهذا خيارها
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن قرار بروكسل تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا لن يبقى دون عواقب، وأن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة وغير مماثلة ردا على ذلك.

وقال غروشكو: "لن يبقى انتهاك أو تحايل أو انسحاب الاتحاد الأوروبي من اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا بدون عواقب. سنقرر نحن أنفسنا ما إذا كانت الإجراءات ستكون متماثلة أو غير مماثلة أو غير ذلك مما لا يتوقعه الاتحاد الأوروبي. إذا قررت بروكسل إطلاق النار مرة أخرى على قدمها فهذا خيارهم".

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وتسائل: "بعد أن أوقفوا الرحلات الجوية وغيرها من وسائل التنقل مع روسيا من أجل حرمان مواطني الاتحاد الأوروبي من إمكانية زيارة بلدنا، والعمل لدينا، من يعاقبون؟".

وقال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق سياسي لتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا، لكن ستظل فئات معينة من المواطنين الروس قادرة على الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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